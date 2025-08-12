Новини
Аварии оставят много места в Бургаско без вода днес
Автор: Николай Парашкевов 10:19Коментари (0)720
Нови аварии по ВиК мрежата оставят части от Бургаско без вода, видя Burgas24.bg.

Проблем има в ж.к. "Лазур", до 54 блок, като там е спряно водоподаването в района до приключване на дейностите.

Авария е настъпила и около морското училище в кв. "Акациите".

Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.

С проблеми се борят работници на ВиК още в село Миролюбово и село Маринка, кръстовището на ул. "9-ти май" и ул. "Пирин".

От ВиК дружеството в Бургас се извиняват на гостите и жителите на града за причинените неудобства.

В село Винарско, община Камено ще бъде спряно водоподаването от 8:30 до 13:00 ч. заради авария.

Проблем, придружен със спиране на водата в района до отстраняване, има и в Средец, в района на ул. "Райко Стоянов".

В кв. "Русалка" (от 1 до 60 номер) на Свети Влас, заради планово-авариен ремонт днес ще бъде спряно водоподаването в часовия диапазон от 9:00-12:00 ч.

Във в.з "Лоза" и село Извор, Созополско, ще бъде спряна водата заради авария.








