|Аварии отново спират водата на няколко места в Бургаско
Проблем има в ж.к. "Славейков" в района на бл. 89.
Прекъсвания на услугата има и на две локации в кв. "Долно Езерово" - ул. "Захари Зограф" № 134 и ул." Кавакли" № 7.
В кв. "Рудник", ул. "Бенковски" също водата е спряна в района до приключване на ремонтните дейности.
Заради авария до 13:30 ч. е спряно водоподаването в района на ул. "Гурко" в гр. Българово.
До 15:00 ч. ще има прекъсване на услугата и на ул. "Корал" в Обзор.
От ВиК се извиняват на жителите и гостите на населените места за причинените неудобства.
