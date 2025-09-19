Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес

© С две аварии на територията на Бургас се борят екипите на ВиК, видя "Фокус".



Първата е в ж.к. "Славейков", между блок 55 и 56, а втората в ж.к. "Меден рудник", блок 29 и блок 100. И на двете места услугата ще бъде прекъсната до отстраняване на аварията.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



До 17:00 ч. поради различни причини вода няма да има в каменските села Равнец и Черни връх.



Поради авария на етернит до същия час ще бъде прекъсната услугата и в айтоските населени места Огнен и Добриново.