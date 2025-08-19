Аварии спират водата на тези места в Бургаско

© Поради различни причини няма да има вода на различни локации в Бургаско, видя "Фокус".



Авария със спиране на водоподаването има в района на ж.к. "Зорница" бл.3 вх.3, както и в село Брястовец, ул. "21-ва" 1.



До 17:00 ч. днес пък ще бъде преустановена услугата в комплекс "Перла" в ж.к. "Зорница" заради изпълнението на строително-монтажни работи.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



Аварии има и в каменовските села Братово и Полски Извор, където няма да има вода съответно до 13:00 и 13:30 ч.



Такава е причина и за спирането на услугата в три населени места в Карнобатско - селата Соколово (до 13:00 ч.), Зимен и Невестино (до 17:00 ч.).



От ВиК се извиняват на жителите на населените места за причинените неудобства.