ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Аварии спират водата на тези места в Бургаско
Авария със спиране на водоподаването има в района на ж.к. "Зорница" бл.3 вх.3, както и в село Брястовец, ул. "21-ва" 1.
До 17:00 ч. днес пък ще бъде преустановена услугата в комплекс "Перла" в ж.к. "Зорница" заради изпълнението на строително-монтажни работи.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
Аварии има и в каменовските села Братово и Полски Извор, където няма да има вода съответно до 13:00 и 13:30 ч.
Такава е причина и за спирането на услугата в три населени места в Карнобатско - селата Соколово (до 13:00 ч.), Зимен и Невестино (до 17:00 ч.).
От ВиК се извиняват на жителите на населените места за причинените неудобства.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ето причината за трагедията с детето в Несебър и защо е паднало с...
20:46 / 18.08.2025
Пострадалите от пожара в Българово могат да получат до 5000 лева,...
20:29 / 18.08.2025
Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
19:23 / 18.08.2025
Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, поме...
17:19 / 18.08.2025
Нелеп инцидент с каруца, теглена от кон в Карнобат
16:26 / 18.08.2025
Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в Бургас прод...
16:13 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета