Аварии спират водата на тези места в Бургаско
Автор: Николай Парашкевов 10:38Коментари (0)36
©
Поради различни причини няма да има вода на различни локации в Бургаско, видя "Фокус".

Авария със спиране на водоподаването има в района на ж.к. "Зорница" бл.3 вх.3, както и в село Брястовец, ул. "21-ва" 1.

До 17:00 ч. днес пък ще бъде преустановена услугата в комплекс "Перла" в ж.к. "Зорница" заради изпълнението на строително-монтажни работи.

Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.

Аварии има и в каменовските села Братово и Полски Извор, където няма да има вода съответно до 13:00 и 13:30 ч.

Такава е причина и за спирането на услугата в три населени места в Карнобатско - селата Соколово (до 13:00 ч.), Зимен и Невестино (до 17:00 ч.).

От ВиК се извиняват на жителите на населените места за причинените неудобства.








