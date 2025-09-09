© Булфото виж галерията На територията на Пристанище Бургас се проведе съвместно учение "Аспарух 2025“. На 7-мо корабно място беше разиграна морска аваринийно-спасителна операция. В рамките на учението бяха разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.



Провеждането на морска аварийно-спасителната операция е в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ със съвместното участие на специализираните сили и средства на държавните ведомства.







