close




Аварийно-спасителна операция на пристанището в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 14:38
© Булфото
На територията на Пристанище Бургас се проведе съвместно учение "Аспарух 2025“. На 7-мо корабно място беше разиграна морска аваринийно-спасителна операция. В рамките на учението бяха разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.

Провеждането на морска аварийно-спасителната операция е в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване" със съвместното участие на специализираните сили и средства на държавните ведомства.

 









Статистика: