Аварийно-спасителна операция по море на пристанището в Бургас

© На 9 септември (вторник) на територията на Пристанище Бургас ще се проведе съвместно учение "Аспарух 2025“. На 7-мо корабно място ще бъде разиграна морска аваринийно-спасителна операция.



В учението ще се включат:



1. Министерство на вътрешните работи (МВР):



• Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас (РД ПБЗН)



• ОДМВР - Бургас



• Главна дирекция " Гранична полиция" (ГДГП)



• Дирекция "Националната система 112“ (ДНС 112)



2. Министерство на отбраната (МО):



• Военноморски сили (ВМС)



3. Министерство на транспорта и съобщенията (МТС):



• Морски спасително-координационен център (МСКЦ)



• Спасителни средства "Черно море“;



• ДМА – Бургас



• Държавно предприятие пристанищна инфраструктура (ДППИ)



5. Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)



7. Българския Червен кръст (БЧК) – триаж, психологическа и логистична помощ



8. Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – оказване на лекарска помощ и транспортиране на пострадали



9. Община Бургас и Доброволно Формирование А-16-01



В рамките на учението ще бъдат разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.



Провеждането на морска аварийно-спасителна операция е в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ със съвместното участие на специализираните сили и средства на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации.