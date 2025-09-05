ЗАРЕЖДАНЕ...
|Аварийно-спасителна операция по море на пристанището в Бургас
В учението ще се включат:
1. Министерство на вътрешните работи (МВР):
• Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас (РД ПБЗН)
• ОДМВР - Бургас
• Главна дирекция " Гранична полиция" (ГДГП)
• Дирекция "Националната система 112“ (ДНС 112)
2. Министерство на отбраната (МО):
• Военноморски сили (ВМС)
3. Министерство на транспорта и съобщенията (МТС):
• Морски спасително-координационен център (МСКЦ)
• Спасителни средства "Черно море“;
• ДМА – Бургас
• Държавно предприятие пристанищна инфраструктура (ДППИ)
5. Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)
7. Българския Червен кръст (БЧК) – триаж, психологическа и логистична помощ
8. Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – оказване на лекарска помощ и транспортиране на пострадали
9. Община Бургас и Доброволно Формирование А-16-01
В рамките на учението ще бъдат разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.
Провеждането на морска аварийно-спасителна операция е в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ със съвместното участие на специализираните сили и средства на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации.
