Авария остави без вода Поморие, видяОт ВиК Бургас подчертават, че ограничението е до отстраняване на проблема, което трябва да се случи до края на деня.Спиране на водоподаването има и на още няколко локации в Бургаско - ж.к. "Славейков", между бл. 42 и бл. 105, както и бл.28, зад вх.1 в същия комплекс.Вода няма още в село Димчево, в района на ул.10, а също така и в кв."Сарафово", около фирма "Геотон".