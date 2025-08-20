ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Авария остави без вода част от УМБАЛ-Бургас
Прекъсване на услугата има в част от УМБАЛ-Бургас заради проблем в района на бл. 57 в ж.к. "Зорница".
До 16:00 часа пък няма да има вода в района на спортна зала "Младост".
От 9:00 до 14:00 ч. пък, водоподаването ще бъде спряно в село Рудник. Причината е извършването на строително-монтажни работи.
Съответно до 15:00 и 13:30 ч. ще има спиране на водата в каменовските села Винарско и Черни връх заради авария на етернит.
По същата причина ще има нарушаване на услугата в карнобатските села Соколово и Невестино, съответно до 13:00 и 17:00 ч.
Авария е причина за спиране на водата в част от средецките села Дюлево и Загорци, като ограничението е до отстраняване на проблемите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Спипаха софиянец с дрога в Равда
09:14 / 20.08.2025
Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8...
17:12 / 19.08.2025
Приемна ще консултира пострадалите от пожара в Българово
16:20 / 19.08.2025
Какво е състоянието на пометената от АТВ млада жена и нейното дет...
15:54 / 19.08.2025
Катастрофа на бургаско кръстовище, пострада млада жена
14:17 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета