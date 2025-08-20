Новини
Авария остави без вода част от УМБАЛ-Бургас
Автор: Николай Парашкевов 10:25
© Burgas24.bg
Нови аварии налагат спирането на водата в Бургаско днес, видя Burgas24.bg.

Прекъсване на услугата има в част от УМБАЛ-Бургас заради проблем в района на бл. 57 в ж.к. "Зорница".

До 16:00 часа пък няма да има вода в района на спортна зала "Младост".

От 9:00 до 14:00 ч. пък, водоподаването ще бъде спряно в село Рудник. Причината е извършването на строително-монтажни работи. 

Съответно до 15:00 и 13:30 ч. ще има спиране на водата в каменовските села Винарско и Черни връх заради авария на етернит.

По същата причина ще има нарушаване на услугата в карнобатските села Соколово и Невестино, съответно до 13:00 и 17:00 ч.

Авария е причина за спиране на водата в част от средецките села Дюлево и Загорци, като ограничението е до отстраняване на проблемите.








Статистика: