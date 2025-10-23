Авария е спряла водоподаването в района на Летище Бургас, показа проверка на. Услугата ще бъде ограничена до отстраняване на проблемите.Същевременно от 8:30 до 16:00 ч. днес ще продължат планови дейности на ВиК Бургас.Това са се отнася за: улица "Г.С.Раковски"- в участъка между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза", улица "Васил Левски" - в района между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза", улица "Княз Борис" - в частта между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза" и улица "Дебелт" - между ул."Г.С.Раковски" и ул.."Васил Левски".Ще се извършват строително-монтажни работи, подчертават от дружеството.