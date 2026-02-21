Сподели close
С огромна трагедия се размина шофьор на пътя Бургас - Созопол, видя репортер на Burgas24.bg.

Автомобил изгоря напълно, като за щастие жертви няма.

Шофьорът на колата е успял да слезе преди возилото да се възпламени и да бъде изпепелено изцяло.

По-всяка вероятност става въпрос за техническа неизправност.

В района има екипи на пожарната и полицията.

Същевременно движението в посока Созопол малко преди Военноморска база "Атия" бе възстановено малко преди 15:00 ч.