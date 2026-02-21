Автомобил изгоря напълно на пътя Бургас - Созопол
© ФОКУС
Автомобил изгоря напълно, като за щастие жертви няма.
Шофьорът на колата е успял да слезе преди возилото да се възпламени и да бъде изпепелено изцяло.
По-всяка вероятност става въпрос за техническа неизправност.
В района има екипи на пожарната и полицията.
Същевременно движението в посока Созопол малко преди Военноморска база "Атия" бе възстановено малко преди 15:00 ч.
