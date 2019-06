Авторът на бестселъри Ерик Уайнър гостува в Бургас

© Флора Бургас



Ерик Уайнър ще представи своята книга "География на блаженството", включена в списъка на бестселърите за всички времена на Ню Йорк Таймс, както и на две другите две заглавия - "Човек търси Бог" и "География на гения".



Книгите на Ерик Уайнър се радват на огромна популярност, преведени са на повече от 30 езика и почти във всяка държава на света. Редица гимназии и университети са включили книгите му в своите учебни програми. Той всъщност създава свой собствен жанр, нов вид интелектуален пътепис, в който са включени само истински лица и исторически факти, написан изключително увлекателно, изтъкан от ерудиция, психология, наука и хумор - един провокативен и забавен анализ на идеята, на която е посветена съответната книга - щастието, религията, геният или пък мъдростта.



Ерик Уайнър е завършил Университета в Мериленд, специализирал е журналистика в Станфордския университет.



Той е бивш кореспондент на Националното обществено радио на САЩ и на Ню Йорк Таймс. Уайнър е бил репортер в повече от 30 държави, от Ирак до Индонезия, като е отразявал повечето основни международни събития от последно време.



Носител на няколко награди за журналистика, включително "Angel Award" за отразяване на ислямските въпроси в Азия, на Borders Original Voices Award, и е финалист за наградата "Barnes & Noble Discover". Той е част от екипа, спечелил наградата Peabody за журналистическите си разследвания на тютюневата индустрия в САЩ.



Ерик пише редовна колона за BBC Travel. Публикува редовно и в Los Angeles Times, Washington Post, New Republic, Slate, Foreign Policy, The New York Times Magazine, включен е в антологията "Best American Travel Writing", води и сутрешно предаване в Националното радио на САЩ.



Той е популярен говорител, изнася лекции по целия свят. Води собствен майсторски клас по творческо писане, който се провежда всяко лято в Непал.



Когато не пише или не мисли за писане, Ерик е запален велосипедист и потребител на суши.



Той живее в района на Вашингтон със съпругата, дъщеря си и двете си необуздани котки.



Ерик Уайнър е обиколил почти целия свят, но посещава за пръв път България по покана на БТА и на българския си издател - "Фабер".



Той е специален гост на Световния конгрес на информационните агенции, който се провежда веднъж на три години и шестото му издание с домакин БТА ще бъде в София от 13 до 15 юни 2019 г. Журналистите от всички водещи агенции в света - Асошиейтед прес, ТАСС, Франс прес, Синхуа и т.н. ще имат възможността да изслушат лекцията, която Ерик Уайнър е поканен да изнесе.



След конгреса Ерик Уайнър ще посети Европейската столица на културата - Пловдив, както и столицата на поезията и литературата Бургас, където ще се проведе и единствената му среща с широката публика и верните му фенове, които в България са десетки хиляди. В тази среща ще участва и любимата му българска етно джаз група OUTHENTIC. Така и Ерик Уайнър, и бургаската публика ще имат възможността да чуят за пръв път на живо младите български музиканти, които жънат успехи по света с модерния прочит на нашата народна музика.



След Бургас писателят ще посети историческата и духовна столица на България Велико Търново, където ще бъде удостоен с титлата Doctor honoris causa на Великотърновския университет.



Преди заминаването си Ерик Уайнър ще участва в първо по рода си събитие, организирано от ВИВАКОМ в новия арт център на компанията - освен 80 гости в залата, в срещата-разговор с писателя ще участват онлайн над 100 000 абонати.



Следва заключителна среща с българските медии в информационния център на БТА.



За посещението на Ерик Уайнър в "българските столици" ще бъде изготвен документален филм от екип на предаването "Панорама" на БНТ.