Професионалната гимназия по транспорт в Бургас отново ще провежда обучение за шофьорска категория "C“, а за целта учебното заведение вече разполага с чисто нов учебен камион.Курсовете се възстановяват след 25-годишно прекъсване.На официалното представяне на новата придобивка присъстваха зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, зам.-кметът по бюджет и финанси на Община Бургас Станимир Апостолов, директорът на гимназията инж. Красимир Кънчев, преподаватели и ученици.Новият учебен камион е марка "Волво“ и е брандиран с името на гимназията. Той е напълно оборудван съгласно съвременните изисквания за обучение и безопасност. Камионът ще позволи на учениците да усвоят уменията, необходими за управление на тежкотоварни автомобили, и ще подпомогне тяхната реализация в транспортния сектор.Проектът е реализиран със съдействието на Община Бургас и в партньорство с бизнеса и транспортни компании от региона, които ще осигурят стажове и практики за учениците.