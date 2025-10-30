Автото в Бургас възстанови обучението за категория "C" след 25 г.
© Община Бургас
Курсовете се възстановяват след 25-годишно прекъсване.
На официалното представяне на новата придобивка присъстваха зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, зам.-кметът по бюджет и финанси на Община Бургас Станимир Апостолов, директорът на гимназията инж. Красимир Кънчев, преподаватели и ученици.
Новият учебен камион е марка "Волво“ и е брандиран с името на гимназията. Той е напълно оборудван съгласно съвременните изисквания за обучение и безопасност. Камионът ще позволи на учениците да усвоят уменията, необходими за управление на тежкотоварни автомобили, и ще подпомогне тяхната реализация в транспортния сектор.
Проектът е реализиран със съдействието на Община Бургас и в партньорство с бизнеса и транспортни компании от региона, които ще осигурят стажове и практики за учениците.
