БЧК-Бургас проведе кампанията "Подари Коледа" в полза на деца в неравностойно положение
Те бяха използвани за закупуване на подаръци (играчки и лакомства), ученически раници и пособия, и ваучери за пазарене в хранителни магазини и в магазини за играчки/книжарници на деца и младежи в уязвимо положение и деца с увреждания, ползватели на различни услуги в центровете в областта. Бяха подпомогнати общо 255 деца и младежи както следва:
1. Дневен център за работа с деца с увреждания "Св.Николай Чудотворец“ Бургас – 28 деца
2. ЦОП-Бургас – 30 деца
3. Ученици от ОУ "Св.Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково, община Поморие от семейства с ниски доходи – 32 деца от 1-7 клас
4. Деца от многодетни семейства от община Поморие, ползватели на услуги в ЦОП-Поморие – 29 деца
5. УМБАЛ – Бургас – деца, настанени за лечение в I и II Детско отделение – 27 деца
6. Инициатива "Елха на доброто“ на Областна управа Бургас за деца от приемни семейства и деца в риск от изоставяне в областта – 27 деца
7. СУ"Н.Вапцаров“ гр.Царево и общинската организация на БЧК ваучери за деца със специални образователни потребности – 11 деца
8. Ученици от СУ "Хр.Ботев“ гр.Сунгурларе от социално слаби семейства – 11 деца
9. Кампания за подпомагане лечението на болно дете на БМЧК-Поморие – 1 дете
10. Деца и младежи, настанени в ЦНСТ гр.Карнобат – закупен нов телевизор и подаръци - 38 деца и младежи
11. Деца от социално слаби семейства, ученици в СУ "Христо Ботев“ Айтос – 21 деца
Кампанията се реализира чрез разпространението на брандираната картичка "Подари Коледа", която може да бъде закупена от доброволците срещу минимално дарение от 1 лев. В нея активно се включиха и младежите от общинските клубове на БМЧК, които за пореден път показаха, че заедно сме по-силни и продължаваме да помагаме там, където има най-голяма нужда!
