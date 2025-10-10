В изпълнение на операция "Подкрепа“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на 13 октомври 2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани, като в област Бургас от нея могат да се възползват 16398 души. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. За семействата с момичета на възраст от 15 г. до 29 г. се добавят и дамски превръзки.Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна. То ще продължи до 28.11.2025 г. във всички области с изключение на Пловдив и Благоевград, където крайният срок за раздаване е 05.12.2025 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.В община Бургас продуктите ще се раздават от 13.10.2025 до 13.11.2025 г. в пункта на ул. "Оборище“ №95 (социалната трапезария на БЧК).Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите "Социално подпомагане“, и включват следните категории:Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2024 г./2025 г.);Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. август 2025 г.;Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания към м. август 2025 г.;Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към м. август 2025 г.;Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м. август 2025 г.;.Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства към м. август 2025 г.;Лица или семейства с ниски доходи, получили за сезон 2024/2025 г. отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление поради надвишен диференциран доход или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е и Управляващ орган на Програмата "Храни и основно материално подпомагане“, а раздаването на продуктите се осъществява в обособени раздавателни пунктове на БЧК.Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с по 1 брой от следните хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове и по 1 брой от два вида хранителни продукти- захар и спагети. Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета със следното общо съдържание в двата пакета: шампоан – 4 броя; паста за зъби – 3 броя; четки за зъби – 3 броя; тоалетна хартия – 4 опаковки; препарат за под – 3 броя; перилен препарат – 3 броя; препарат за съдове – 3 броя; тоалетен сапун – 3 броя; захар – 3 броя; спагети – 3 броя.Подробният график за раздаване на продуктите по Програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg) и е наличен също в регионалните офиси на БЧК.На правоимащите по Програмата лица се предоставят и съпътстващи мерки, които са съобразени с индивидуалните им потребности. Те включват:1. Консултиране на уязвими лица за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот;2. Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип;3. Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд плюс;4. Подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи. Оказване на Първа долекарска помощ при бедствия, аварии икатастрофи. Промоция на хигиената и методи за дезинфекция;5. Насочване на целевите групи за получаване на здравни услуги и консултиране на правоимащите лица относно техните здравни права.6. Инициативи за възрастни хора и бежанци.По време на раздавателния процес правоимащите лица ще получат "Листовка за лична и битова хигиена“ и "Брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия“. Ще могат в много от пунктовете да гледат и анимационен филм за задачите, дейността и целите на Европейския социален фонд плюс, да премерят теглото и кръвното си налягане и др.Допълнителна информация гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в регионалните офиси на БЧК. Те могат да позвънят и на КОЛ ЦЕНТЪРЪРА на БЧК на тел. 02 4928549, където всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. екип от обучени служители предоставя професионални консултации и информация по следните теми:Достъп до социални услуги и здравни права;Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;Здравословен начин на живот и балансирано хранене.Кол центърът изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в Националната информационна система на Програма "Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 за установяване на правото им да получат помощ в рамките на Операция "Подкрепа“.