Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ направи нова стъпка към дигитализацията на образованието, внедрявайки иновативна AI библиотека за по-лесен достъп до знания и модерна академична среда.

Събитието събра студенти, преподаватели и гости, които имаха възможност да се запознаят отблизо с възможностите на новата система. Лекцията бе водена от представителите на технологичната компания My Synergy – Петър Михайлов, Таквор Нерсесян и Ирена Илиева. Именно компанията стои зад разработването и реализирането на AI библиотеката в университета, в партньорство с IT екипа на БДУ.

AI асистентът е създаден с цел да подпомага по-бързото и ефективно търсене на информация в богатите библиотечни архиви на университета. Системата работи с реални академични източници, събирани и развивани в БДУ през годините, което гарантира достъп до проверена и надеждна информация.

По време на демонстрацията бяха представени ключови функционалности на асистента – интелигентно търсене, разбиране на естествен език, автоматично обобщаване на съдържание и персонализирани препоръки. Платформата позволява работа с материали на различни езици и извежда най-важната информация, което значително улеснява подготовката на задания и научни разработки.

Достъпът до системата се осъществява чрез университетски профил, което гарантира сигурност на данните и контрол върху използваните ресурси. В същото време AI библиотеката подпомага ориентацията в учебни материали, програми и академични изисквания.

В контекста на дигиталната трансформация преподавателите запазват своята ключова роля – като ментори, които насочват студентите към критично мислене и етично използване на технологиите.

С внедряването на AI библиотечния асистент Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ затвърждава своята позиция като модерна образователна институция, която активно интегрира иновациите в обучението и научноизследователската дейност.