БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" стана на 62 години

© Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ празнува своя 62-ри рожден ден днес. Учебното заведение отваря врати на 6 октомври 1963 г.



“Кацна и притихна белокрилата птица — новата сграда на бургаската Алма матер, за да даде силата на своето сърце в истинските полети на науката", пише проф. Иван Младенов, първият ректор на тогавашния Химико-технологичен институт (ХТИ), по-късно Висш химико-технологичен институт (ВХТИ).



През годините университетът постоянно разширява своята дейност и материална база.



През лятото на 2025 г. учебното заведение се сдоби и с факултет по фармация.