|БДУ "Проф.д-р Асен Златаров" назначи двама зам.-ректори
Проф. д-р Александър Димитров е учен в областта на природните науки и цялата му научна продукция е в тази сфера. Неговият научно-преподавателски стаж е над 25 години, като преминава от старши към главен асистент, доцент и професор. Той е бил ръководител-катедра "Екология и опазване на околната среда“ и декан на Факултета по природни науки в БДУ. Има издадени три монографии, самостоятелен учебник, две ръководства в съавторство. Разработил е над 25 учебни програми, повечето от които са в областта на екологията. Участвал е в редица международни научни и образователни проекта и е създател на "Лаборатория по анализ и моделиране на водни екосистеми“ за научно-изследователска и учебна дейност. Проф. Димитров е председател и член на организационния комитет на 5 международни и 7 национални научни конференции. Участвал е в множество научни събития. Общият брой на публикациите му надхвърля 100, от които над 50 са в Scopus и Web of Science.
Доц. д-р Стоян Христов, д.м., е специалист ортопед и травматолог с над 25 години медицински опит. Той е началник на Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ – Бургас. От 2018 г. е част от преподавателския състав на Бургаския държавен университет, като от 2023 г, е заемал поста на ръководител-катедра "Рехабилитационна и морска медицина“. Доц. Христов е упражнявал лекарската си професия в столицата, във Великобритания и в Германия. Въпреки възможността да остане и да се развива извън пределите на родината, той избира да се върне в родния Бургас. Доц. Христов има множество научни публикации в реномирани научни издания. Участвал е в множество научни проекти, програми, конференции и обучителни курсове. Като най-значими сред тях са курсове по ендопротезиране в Австрия и Германия и участие в проектна дейност в Изследователски институт по ортопедия в Швейцария. Той е инициатор на съвместно проучване между Клиниката по ортопедия и съответния институт в Швейцария, като това допринася за подобряване на концепцията при лечението на травматично болните.
Коментари (0)
