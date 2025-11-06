Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ си партнира с Министерство на образованието и науката по проектът "От висше образование към заетост“. Той има за цел да подобри връзката на висшето образование с потребностите на пазара на труда, като осигурява възможност за провеждане на допълнителни студентски практики в реална работна среда.Около 1400 възпитаници на Бургаския държавен университет ще могат да се възползват от тези студентски практики. Всеки един от тях ще може да се включи в 240-часово обучение в реална работна среда."Идеята за въвеждането на дуалната форма на обучение във висшето образование е сериозен подход към засилване на връзката между висшето образование и бизнеса. За нашия университет е изключително важен този проект, защото нашите възпитаници ще получават подготовка в работна среда. Считам това за нещо много важно и ключово“, бяха думите на ректора на висшето училище проф. д-р Сотир Сотиров.Ръководителят на проекта от страна на БДУ доц. д-р Милен Тодоров представи досегашните дейности на висшето училище в изпълнение на проект "От висше образование към заетост“ и отбеляза редицата заложени цели и дейности, които ще се извършват занапред.На срещата присъстваха заместник-кметът по финанси, бюджет, икономика и морско дело към Община Бургас Станимир Апостолов и експертите Ива Денчева, Мила Иванова и Мирослав Неделчев от МОН, които са част от екипа по управление на проекта. Експертите отбелязаха, значимостта му и изразиха радостта си от факта, че продължава да се развива. Те поздравиха екипа на БДУ за това, че са поставили едно добро начало.По проекта над 40 хиляди студенти от България ще получат подкрепа за провеждане на студентска практика. Общата му стойност е малко над 187 млн. лв. и се реализира с подкрепата на Програма "Образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Проектът се изпълнява от МОН в партньорство с 44 висши училища на територията на цялата страна, сред които е и Бургаският държавен университет.