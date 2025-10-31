На официална среща в Казанлък беше подписан меморандум за сътрудничество между Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и Община Казанлък. Подписи под документа поставиха ректорът на висшето училище проф. д-р Сотир Сотиров и кметът на общината Галина Стоянова.По време на събитието проф. Сотиров представи изискванията на университета за успешно реализиране на бъдещите образователни дейности в града – наличие на завършена и оборудвана база, както и осигуряване на преподавателски кадри, като беше подчертано, че е желателно част от тях да бъдат местни специалисти.Кметът на Казанлък Галина Стоянова подчерта, че общината е напълно ангажирана с идеята за разкриване на филиал на Бургаския държавен университет и е готова да съдейства в процеса. Тя изрази удовлетворение от ползотворното партньорство между общината и висшето училище и подчерта значението на съвместните усилия за развитието на висшето образование и привличането на млади хора в региона.По време на посещението си в Казанлък представителите на университета разгледаха сградата, предвидена за филиала и болницата на града.На срещата присъстваха зам.-ректорът на Бургаския държавен университет по акредитационна дейност, кадри и атестация проф. д-р Ирена Марковска и доц. д-р Варвара Панчева, декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи.