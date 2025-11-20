Ректорът на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Сотир Сотиров посрещна представители на високотехнологичното предприятие, специализирано в производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени и специални стомани "Промет Стиил" ЕАД. На срещата присъства и представител на Университет "Метинвест-Политехника“, Украйна.От страна на Бургаския държавен университет участие взеха зам.-ректорите проф. д-р Севдалина Турманова и проф. д-р Александър Димитров, деканът и зам.-деканът на Факултета по технически науки доц. д-р Янчо Христов и доц. д-р Ивайло Беловски и директорът на дирекция "Международно и национално сътрудничество и връзки с обществеността“ проф. д-р Стоянка Петкова – Георгиева.Акцент в срещата бе заявеният от страна на "Промет Стийл“ ЕАД интерес към възможността украински граждани, които се намират на територията на българската страна и в частност в Бургаска област, да продължат своето обучение или да се преквалифицират в БДУ. "Промет Стиил" ЕАД търси партньорството на висшето училище в качеството си на компания, нуждаеща се от голям брой висококвалифицирани и обучени кадри в областта на техническите науки, както и такива в областта на металургията и машиностроенето. Качественото обучение по всички тези научни направления е заложено в различни специалности на бургаското държавно висше училище.От БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“ отбелязаха, че към момента в университета се обучават над 25 украински граждани. Част от тях са със статут на уседналост. Това се случва по силата на ПМС № 264/25 юли 2024 г., позволяващо прием на чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България, за студенти в българските държавни висши училища. От предприятието заявиха своето желание всяка година да насочват над 50 представители на целевата група, на които да предложат след това работа.Повечето от тазгодишните студенти в БДУ, попадащи в тази група, са във всички професионални направления без специалност "Медицина“, а определянето на свободни места за учебната 2026/2027 г. може да се случи в следващото полугодие чрез горепосоченото ПМС. Именно поради тази причина, екипът на Бургаския държавен университет предложи да отговори на нуждите на бизнеса, като създаде курсове по специалности, нужни на фирмата-заявител, в които курсистите да придобият нужната професионална квалификация за срок от една година.От своя страна предприятието предложи инвестиране в стипендиантски програми за желаещите от да продължат обучението си в Образователно-квалификационните степени "професионален бакалавър“ и "бакалавър“, където обучението е с продължителност съответно 3 и 4 години.