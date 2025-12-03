На официална церемония над 700 абсолвенти на Бургаския държавен университет получиха своите дипломи. Младите специалисти завършват обучението си в образователно-квалификационните степени "професионален бакалавър“, "бакалавър“ и "магистър“. С придобитата висока квалификация те вече са подготвени да започнат своя професионален път и да допринесат за развитието на регионалната и националната икономика."Ние инвестирахме във вас всички свои компетенции, цялата си надежда да ви подготвим за бъдещето, цялата си обич към младежкия ви устрем. Сега идва вашият ред да се отблагодарите за тези инвестиции като приложите всичко научено, като го доразвиете и като се утвърдите по най-успешния начин на бъдещите си работни места“, обърна се към абсолвентите ректорът на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров.Сред официалните гости на събитието бяха областният управител на област Бургас Владимир Крумов, Михаил Ненов, заместник-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики към Община Бургас, Михаил Хаджиянев, председател на ОбС Бургас, Стефан Георгиев, председател на УС на Бургаската регионална туристическа камара, Тодор Стамболиев, обществен посредник на Община Бургас, Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България, Катя Мишева, директор на дирекция "Образование“ към Община Бургас, Мая Сариева, областен координатор на КНСБ, инж. Видка Вълчева, зам.-председател на Търговско-индустриална камара – Бургас, както и представители на Националната организация на лекарските асистенти и фелдшерите в България и ректори на БДУ от предходни мандати.Церемонията, която се проведе в Конгресния център на града, се превърна в празник за студентите, техните семейства и академичната общност, като отбеляза началото на нов етап в професионалното развитие на младите специалисти. Университетът отново подчерта своята роля като водещ образователен център в региона и своя ангажимент да подготвя кадри, които да отговарят на съвременните потребности на обществото и бизнеса.