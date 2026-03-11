БХГ "Петко Задгорски" и "Двореца" – Балчик ще реализират общи изложби и културни събития
Новото партньорство поставя началото на по-тясна работа между институциите и открива възможности за бъдещи съвместни инициативи – изложби, културни събития и творчески проекти.
Идеята е чрез общи инициативи да се насърчи обменът между художествените среди в Бургас и Балчик и да се създадат нови възможности за представяне на творци и културни програми пред по-широка публика.
Държавният културен институт Културен център "Двореца“ в Балчик разполага с колекция от над 600 художествени платна, както и с експозиционни пространства и изнесени площи по българското Черноморие.
Като първа стъпка в партньорството е планирано през лятото в "Двореца“ да гостува изложба със Странджански икони от фонда на Бургаската художествена галерия.
Партньорството е още една стъпка към по-активен културен обмен по българското Черноморие, в който изкуството се превръща в естествен мост между градове, творци и публика.
