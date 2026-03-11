Директорът на Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски“ Андрей Янев и директорът на ДКИ Културен център "Двореца“ – Балчик Галина Миткова подписаха договор за сътрудничество между двете културни институции. Това бе обявено по време на съвместна пресконференция, която се проведе в залите на бургаската галерия, събщиха от Община Бургас.Новото партньорство поставя началото на по-тясна работа между институциите и открива възможности за бъдещи съвместни инициативи – изложби, културни събития и творчески проекти.Идеята е чрез общи инициативи да се насърчи обменът между художествените среди в Бургас и Балчик и да се създадат нови възможности за представяне на творци и културни програми пред по-широка публика.Държавният културен институт Културен център "Двореца“ в Балчик разполага с колекция от над 600 художествени платна, както и с експозиционни пространства и изнесени площи по българското Черноморие.Като първа стъпка в партньорството е планирано през лятото в "Двореца“ да гостува изложба със Странджански икони от фонда на Бургаската художествена галерия.Партньорството е още една стъпка към по-активен културен обмен по българското Черноморие, в който изкуството се превръща в естествен мост между градове, творци и публика.