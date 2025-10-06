БСУ даде старт на новата академична година

© За първи път откриването на новата академична година в Бургаския свободен университет се проведе в атриума на висшето училище с внасяне на университетския жезъл. Тази година университетът приема повече първокурсници в сравнение с миналата година, които ще се обучават в центровете по хуманитарни, юридически, информационни и технологични и управленски центрове.



В церемонията участваха президентът на БСУ проф. Петко Чобанов, ректорът проф. д-р Милен Балтов, ректорското ръководство, деканските ръководства и преподавателите. Сред присъстващите бяха още представители на университетското Настоятелство и официални гости.



"Нашият университет отваря отново своите врати в 35-ата година от създаването си и макар да се чувстваме млади, зрелостта ни дава самочувствието и отговорността да се нареждаме сред факторите за регионалното развитие и с принос към националните теми. Тази година нашият университет в алианс с още 12 висши училища от Европейския съюз стартира в качеството си на европейски университет на островните пристанищните и крайбрежни територии.“, каза проф. Балтов.



Приветствие от името на кмета Димитър Николов по повод откриването на новата академична година отправи зам.-кметът по образованието Михаил Ненов.



"Всяка година БСУ се радва на все по-голям интерес от младите хора и е средище на науката. Постоянно се увеличава броят на първокурсниците, на стипендиантите, които получават подкрепата на Община Бургас по програма "“Успешни студенти“, като по този начин ние засвидетелстваме ангажираността на общинската администрация към развитието на академичната общност на територията а общината. Нашата цел е Бургаският свободен университет да създаде не само успешно реализирали се специалисти, но и предприемачи, работодатели – хора, които със своите нови идеи, с иновациите, които развиват съвместно със своите преподаватели, ще подпомагат развитието на общината, на страната и ще правят живота ни по-добър.“, каза при откриването на новата академична година в Бургаския свободен университет Михаил Нинов.