БСУ вече е част от новообразувания от ЕК Европейски борд за океаните
©
Бордът е с характер на консултативен орган от висши експерти - представители на тези 25 организации към Комисаря за рибарство и океани Костас Кадис.
Изборът на членовете на Борда бе след открита процедура със стотици кандидатури на международни и национални организации, мозъчни центрове и агенции и отговаряше на изискванията на чл. 4 на решението на Комисията за създаване на групи от висши експерти, съобразено с чл. 339 от Договора за функциониране на Европейския съюз, с изискване организациите да са утвърдени в регистъра за прозрачност.
Първото заседание по покана на Комисар Кадис ще се състои днес в зала "Жан Рей" на централната сграда Берлемон на Комисията, а представителят на БСУ ще бъде ректорът проф. д-р Милен Балтов, с чиято експертиза по време на конкурса бе заявена кандидатурата на университета.
Още от категорията
/
11:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.