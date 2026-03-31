С решение на Генерална дирекция "Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия на 22 март 2026 г. бе създаден Европейски борд за океаните, включващ 25 национални и световни организации – една от тях и единствена за басейна на Черно море е Бургаският свободен университет.Бордът е с характер на консултативен орган от висши експерти - представители на тези 25 организации към Комисаря за рибарство и океани Костас Кадис.Изборът на членовете на Борда бе след открита процедура със стотици кандидатури на международни и национални организации, мозъчни центрове и агенции и отговаряше на изискванията на чл. 4 на решението на Комисията за създаване на групи от висши експерти, съобразено с чл. 339 от Договора за функциониране на Европейския съюз, с изискване организациите да са утвърдени в регистъра за прозрачност.Първото заседание по покана на Комисар Кадис ще се състои днес в зала "Жан Рей" на централната сграда Берлемон на Комисията, а представителят на БСУ ще бъде ректорът проф. д-р Милен Балтов, с чиято експертиза по време на конкурса бе заявена кандидатурата на университета.