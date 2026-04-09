Инициативата на Община Бургас "Багрилница за яйца“ се проведе днес. С нея се цели да се съхранят и популяризират българските народни традиции. Същевременно се създава празнична атмосфера и възможност за участие на всички желаещи.

Сръчните дами от пенсионерския клуб в кв. "Горно Езерово“ и представители на читалище "Васил Левски 1937“ показаха на бургазлии как са боядисвали яйцата за Великден нашите баби.

В "Багрилницата за яйца“ с удоволствие се включиха както деца, така и техните родители. Те видяха как яйцата се боядисват с люспи от лук и цвекло и как могат да се украсят с истински цветя.