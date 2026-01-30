От тази есен Софийският университет "Св. Климент Охридски“ разкрива във Филиала в Бургас нова бакалавърска програма "Методика на чуждоезиковото обучение - корейски език“. Програмата е към Факултета по класически и нови филологии. Тя съчетава задълбочена езикова подготовка с професионално обучение по методика на преподаването, така че в края на обучението студентите да владеят корейски език и да притежават компетентности за неговото преподаване.Новата специалност е третата бакалавърска програма на Факултета по класически и нови филологии във Филиал - Бургас, след като през 2025 г. бяха разкрити програмите "МЧЕО – японски език“ и "МЧЕО – китайски език“, по които в Бургас вече се обучават студенти.Кандидатите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 08:30 часа на 12 юни до 17:00 часа на 2 юли 2026 г., като процедурата по регистриране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено чрез платформата https://online.uni-sofia.bgРезултатите от първия етап на класирането ще бъдат обявени на 9 юли 2026 г., а резултатите от втория и окончателен етап – на 21 юли 2026 г.Обучението по новите бакалавърски програми в Бургас ще започне през октомври 2026 г.