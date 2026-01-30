Бакалавърска програма с корейски език стартира от есента в бургаския филиал на Софийския университет
©
Новата специалност е третата бакалавърска програма на Факултета по класически и нови филологии във Филиал - Бургас, след като през 2025 г. бяха разкрити програмите "МЧЕО – японски език“ и "МЧЕО – китайски език“, по които в Бургас вече се обучават студенти.
Кандидатите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 08:30 часа на 12 юни до 17:00 часа на 2 юли 2026 г., като процедурата по регистриране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено чрез платформата https://online.uni-sofia.bg
Резултатите от първия етап на класирането ще бъдат обявени на 9 юли 2026 г., а резултатите от втория и окончателен етап – на 21 юли 2026 г.
Обучението по новите бакалавърски програми в Бургас ще започне през октомври 2026 г.
Още от категорията
/
България се включва в международен проект за устойчиво отглеждане на водорасли чрез фондация "Виа Понтика"
26.01
Мъгливо време днес
24.01
Кокаин, канабис, амфетамин и метамфетамин – това показа тестът за наркотици на шофьор в Бургас
23.01
Бургас излиза на протест
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Млад мъж е намерен мъртъв в курорта Свети Влас
21:06 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.