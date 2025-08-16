Баничката се оказа най-солена в Бургас

© През юли 11 стоки от малката потребителска кошница, наблюдавана от КНСБ, поскъпват, но 10 поевтиняват.



Това съобщи директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение и главен икономист на синдиката Любослав Костов.



По-значителен ръст има при цените на кафето и минералната вода, като това се обосновава със сезонната специфика на потреблението. Лимоните са поскъпнали с 9,6%, ябълките – със 7,8%, пилешкото месо – с 2,8%, а хлябът – с около 2%. Доматите и краставиците поевтиняват, но това също се дължи на сезонни специфики и след края на лятото се очаква отново ръст в цените им. Намаление се отчита и при основни стоки като ориз, яйца и брашно. Ето защо като цяло цените на продуктите в потребителската кошница остават стабилни през юли.



Брашното в България е най-скъпо в Пловдив – с 10% над средната цена за страната. Бобът излиза най-солено в Благоевград и Враца – с 11,12% отгоре. Свинският бут е най-скъп във Варна и Видин, олиото – в Пловдив и Смолян. Баничката е най-солена в София, Бургас и Велико Търново, а кафето се продава на най-висока цена в Габрово, Перник и Търговище.



Любослав Костов открои като проблем две неща. Единият е, че в големите вериги по-скъпи са продукти като хляб, свинско месо, кренвирши, кисело и прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, ябълки и боб. Малките търговски обекти държат средно между 1 и 10% по-ниски цени на 21 стоки от малката потребителка кошница, коментира Костов.



Друг проблем, който се откроява, е, че има сериозни отклонения при цените на дребно и на едро, като средната надценка на продуктите при търговията на дребно е между 19 и 70 процента.



"Цялата верига на ценообразуване на една стока, било то млякото, брашното, доматите или краставиците, трябва да се изсветли и да се види всъщност защо например яйцата М размер 10 броя на едро струват 3,50 лв., а на дребно нашата паралелна статистика в 600 обекта показва 5,70 лева. Говорим за 63% надценка по веригата на ценообразуване. Същото нещо важи за олиото – защо е 22% по-скъпо на дребно, отколкото цена на едро. При краставиците също се наблюдава интересен феномен. 1,63 лв. цена на едро за килограм, на дребно – цена от 3,30 лв. Това е над 102% отгоре. Ябълките на дребно са с 58% по-скъпи, отколкото на едро“, посочи Костов. При лимоните надценката е 50%, при боба – 57%, при ориза – 52%, при брашното – 34%, при киселото мляко – 30%, а при сиренето – 71%.



КНСБ започна наблюдение всеки месец на 21 стоки от малката потребителска кошница в 81 общини и 600 малки и големи търговски обекта. Това се прави във връзка с Меморандум за сътрудничество, подписан с правителството, по повод предстоящото присъединяване към еврозоната.