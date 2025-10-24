Помниш ли времената, в които Viber, Messenger, TikTok, че дори и Skype и ICQ бяха просто въображаеми щрихи от бъдещето?
Сега с всички удобства, които Интернет ни поднася на тепсия, правим почти всичко през екрана на телефона или лаптопа си, от дома си или от някоя гора в Доломитите, но все повече хора усещат, че живото общуване им липсва. И тази липса им се отразява. Комуникацията "очи в очи“ е все по-погълната от онлайн връзките.
Разбират го и някои компании – веднага даваме пример с ПроКредит Банк: една от първите банки, които премахнаха касите преди повече от 10 години. Те въведоха онлайн банкирането, дигиталното откриване на сметки и кандидатстването за кредит от всяка точка на света. Сега, осъзнавайки колко ценен е личният контакт, ПроКредит Банк връщат на клиентите си радостта и удовлетворението от тет-а-тет комуникацията.
След като наскоро отвориха нов офис за индивидуални клиенти в софийския The Mall, "една друга банка“ отвори още един: този път в центъра на гр. Бургас на ул. Фердинадова 5.
Този на пръв поглед ексцентричен ход, като създаване на пространство, в което клиентите имат възможност да разговарят бавно и спокойно за финансовите си планове и идеи с висококвалифицирани експерти, всъщност е един разкошен реверанс към носталгиците, а и към всички, които усещат в себе си копнежа за човешко общуване.
Новият клон е насочен изцяло към индивидуалните клиенти. Там няма касови операции – вместо гише, има място за среща и разговор. Там консултантите отделят време за реални въпроси – как да спестявате, как да планирате, кога да инвестирате. Времето, което технологиите обичайно ни спестяват, е вложено в персонален разговор и в решения, които дългосрочно обслужват целите на клиентите.
Финансовата култура и информираният избор стоят на върха на ценностната система на
©ПроКредит Банк, а с разкриването на нови места, на които хората да се чувстват приети, разбрани и изслушани, банката придвижва тези ценности директно към клиентите си.
Откриването на новия офис на ул. Фердинандова 5, гр. Бургас беше празнично, с игри и награди за първите посетители, но идеята зад него се разпростира много отвъд еднодневно забавление.
Клиентите на банката имат още една възможност да бъдат по-близо до своите банкови консултанти, които са там, за да ги предразположат, да ги изслушат и да им дадат най-добрите съвети относно това какво да правят с парите си.
Нека бъдем честни: парите не са просто цифри и суха материя. Парите са плановете ни следващото лято да отидем със семейството си на ваканция в Тенерифе или на остров Крит. Парите са размаха, с който ще организираме следващия рожден ден на детето. Както и размера на подаръците, с които ще зарадваме близките си хора по Коледа.
Парите са, всъщност, много лични. Точно както личният контакт. И можем да се радваме, че ПроКредит Банк надхвърлят скучноватата материя на финансите с пресягане към незаменимостта на човешкото общуване.
