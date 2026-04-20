20-годишен младеж се опита да подкупи полицаи и свърши в ареста, научи Burgas24.bg.

Случаят е от късните часове в събота, когато на телефон 112 е получено съобщение за висока музика от беседка, разположена до бл. 1 в кв. 20 в бургаския квартал "Долно Езерово".

При съставянето на акт за извършеното нарушение бащата на бургазлията – 52-годишен мъж хвърлил върху капака на патрулката четири банкноти от по 50 евро.

Ентусиастът е задържан своевременно за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.