|Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас
"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас". За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там", пише той.
"Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Доброто е заразно-фирмата доставчик ми продаде техниката с огромна отстъпка и без никаква печалба. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", написа още той.
