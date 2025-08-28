Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас

© Бащата на Сияна, която загина при тежка катастрофа край Телиш, дари мобилен ехограф на болницата в Бургас. Това съобщи самият Николай Попов във Фейсбук профила си, където преди дни сподели, че именно това ще направи с изплатените му по повод смъртта на Сияна пари.



"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас". За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там", пише той.



"Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Доброто е заразно-фирмата доставчик ми продаде техниката с огромна отстъпка и без никаква печалба. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", написа още той.