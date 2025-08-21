Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Бащата на детето, което пострада от паднал клон в центъра на Бургас: Бяхме на 50 сантиметра от трагедията
Автор: Иван Сотиров 10:01Коментари (0)446
©
виж галерията
На косъм от огромна трагедия се е разминал инцидентът с падналия клон в градинката до Часовника. Както Burgas24.bg съобщи той се стовари до играещи си дечица вчера. Леко пострада едно от тях. Неговият баща и общински съветник Тодор Ангелов разказа в социалните мрежи за случая и призова гражданите да му сигнализират, щом забележат подобни сухи клони. 

Burgas24.bg публикува разказа му без редакторска намеса: 

Вчера докато моята дъщеричка си играеше с още четири нейни приятелки в паркчето в центъра на Бургас, между "Часовника" и хотел България, пред очите ми върху нея от около 10 метра височина се отчупи и падна огромен изсъхнал клон. Бяхме буквално на 50 сантиметра от трагедията, добре че плътната част падна до нея, а тя беше затисната от короната му. Към момента тя е добре с голяма уплаха и множество охлузвания.

През последните повече от десет години аз се опитвам да спасявам градските дървета, като споря с колегите в общинския съвет и фирмите които ги режат по улиците на прекрасният ни град. Въпреки този инцидент аз ще продължа да се опитвам да спирам убийствата на градските дървета. Пиша Ви това с молба когато се разхождате по улиците на нашия Бургас да се оглеждате и ако видите изсъхнало дърво или част от него да ми пишете или се свържете с мен, за да изпратя определената за това фирма да ги премахнат. Нека заедно да не допускаме нашия град да влиза в новините с подобни трагедии. Господ беше с моето момиченце и семейство ми, но както казва нашият мъдър народ "Господ помага но в кошара не вкарва" за това нека си помогнем сами. 









Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бургас надгражда системата си за електронно наблюдение за близо 4...
10:17 / 21.08.2025
Ремонт затваря кръстовище в ж.к. "Братя Миладинови"
05:00 / 21.08.2025
РУО-Бургас с нов началник
21:10 / 20.08.2025
Младежът, паднал от атракцион в Слънчев бряг, е изписан от болниц...
19:45 / 20.08.2025
Кола изгоря на пътя Созопол-Бургас, задръстването е огромно
18:26 / 20.08.2025
Клон се стовари в градинката до Часовника!
17:59 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
51-ото Народно събрание
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: