© виж галерията На косъм от огромна трагедия се е разминал инцидентът с падналия клон в градинката до Часовника. Както Burgas24.bg съобщи той се стовари до играещи си дечица вчера. Леко пострада едно от тях. Неговият баща и общински съветник Тодор Ангелов разказа в социалните мрежи за случая и призова гражданите да му сигнализират, щом забележат подобни сухи клони.



Burgas24.bg публикува разказа му без редакторска намеса:



Вчера докато моята дъщеричка си играеше с още четири нейни приятелки в паркчето в центъра на Бургас, между "Часовника" и хотел България, пред очите ми върху нея от около 10 метра височина се отчупи и падна огромен изсъхнал клон. Бяхме буквално на 50 сантиметра от трагедията, добре че плътната част падна до нея, а тя беше затисната от короната му. Към момента тя е добре с голяма уплаха и множество охлузвания.



През последните повече от десет години аз се опитвам да спасявам градските дървета, като споря с колегите в общинския съвет и фирмите които ги режат по улиците на прекрасният ни град. Въпреки този инцидент аз ще продължа да се опитвам да спирам убийствата на градските дървета. Пиша Ви това с молба когато се разхождате по улиците на нашия Бургас да се оглеждате и ако видите изсъхнало дърво или част от него да ми пишете или се свържете с мен, за да изпратя определената за това фирма да ги премахнат. Нека заедно да не допускаме нашия град да влиза в новините с подобни трагедии. Господ беше с моето момиченце и семейство ми, но както казва нашият мъдър народ "Господ помага но в кошара не вкарва" за това нека си помогнем сами.



