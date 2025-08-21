ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на детето, което пострада от паднал клон в центъра на Бургас: Бяхме на 50 сантиметра от трагедията
Burgas24.bg публикува разказа му без редакторска намеса:
Вчера докато моята дъщеричка си играеше с още четири нейни приятелки в паркчето в центъра на Бургас, между "Часовника" и хотел България, пред очите ми върху нея от около 10 метра височина се отчупи и падна огромен изсъхнал клон. Бяхме буквално на 50 сантиметра от трагедията, добре че плътната част падна до нея, а тя беше затисната от короната му. Към момента тя е добре с голяма уплаха и множество охлузвания.
През последните повече от десет години аз се опитвам да спасявам градските дървета, като споря с колегите в общинския съвет и фирмите които ги режат по улиците на прекрасният ни град. Въпреки този инцидент аз ще продължа да се опитвам да спирам убийствата на градските дървета. Пиша Ви това с молба когато се разхождате по улиците на нашия Бургас да се оглеждате и ако видите изсъхнало дърво или част от него да ми пишете или се свържете с мен, за да изпратя определената за това фирма да ги премахнат. Нека заедно да не допускаме нашия град да влиза в новините с подобни трагедии. Господ беше с моето момиченце и семейство ми, но както казва нашият мъдър народ "Господ помага но в кошара не вкарва" за това нека си помогнем сами.
