Двудневно младежко събитие по проект "Младежи водят зеления енергиен преход“ ще се проведе тази събота и неделя, 25 и 26 октомври, в Младежки международен център – Бургас (ж.к. "Меден рудник“, ул. "Апостол войвода“№15). Основната му цел е да овласти младежите чрез енергийно образование, личностно развитие и предприемачество, насърчавайки поколение от информирани, отговорни и проактивни личности.Програмата започва в 11:00 часа с демонстрация на открито. Всички ще имат възможност да разгледат отблизо Баткомобила – електромобил, изработен от талантливите ученици на Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) – Бургас. Превозното средство ще бъде обект на реставрация, финансирана по проекта. Ще бъдат представени и други инициативи на млади иноватори и специалисти в областта на зелените технологии.Във втория ден предстои работа в екипи по реални казуси и проекти за зелена енергия с начало отново в 11:00 часа. Тогава ще бъдат споделени и идеи за устойчиво бъдеще, а всеки ще има възможност да се включи в следващите дейности по проекта.Събитието се реализира като част от Активност 5 по проект "Младежи водят зеления енергиен преход“ (YLGET), осъществяван в партньорство между ОП "Международен младежки културен център“ – Бургас (България), Asociația Edulifelong (Румъния) и SAYGIN EGITIMCILER VE GIRISIMCILER DERNEGI (Турция), с финансовата подкрепа на Програма "Еразъм+“ на Европейския съюз, проект № 2024-3-RO01-KA210-YOU-000290227.