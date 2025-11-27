Бели "планини" на Солниците
© Булфото
Бургазлии се надяват през следващата година да има от родната сол по магазините.
Атанасовското езеро е плитко и силно солено, а средната му дълбочина е едва около 30 сантиметра. Това го прави идеално място за добив на сол.
Географското му положение е изключително интересно, тъй като е разделено на две части от пътя Бургас – Варна. Северната част е природен резерват от 1980 година. Южната част е буферна зона и също е защитена местност.
