В Атанасовското езеро на фона на град Бургас изпъкват "планините“ от сол, което е доказателство, че топлото време помогна тази година за добрия добив в "Черноморски солници“ Бургас.Бургазлии се надяват през следващата година да има от родната сол по магазините.Атанасовското езеро е плитко и силно солено, а средната му дълбочина е едва около 30 сантиметра. Това го прави идеално място за добив на сол.Географското му положение е изключително интересно, тъй като е разделено на две части от пътя Бургас – Варна. Северната част е природен резерват от 1980 година. Южната част е буферна зона и също е защитена местност.