|Белодробната болница в Бургас обяви конкурс за три позиции
Конкурсите ще протекат на два етапа. В първия ще се разгледат и проверят подадените от кандидатите документи. Вторият етап предвижда писмена разработка. До събеседване с комисията ще бъдат допуснати само кандидатите, които са получили оценка не по-малка от 4,50 за писмената си работа.
Документи за участие в обявените конкурси ще се приемат до 16,30 часа на 30 септември в отдел "Човешки ресурси“ в СБАЛПФЗ- Бургас ЕООД, ул. Генерал Гурко № 64.
