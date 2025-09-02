Белодробната болница в Бургас обяви конкурс за три позиции

© Белодробната болница в Бургас обяви конкурс за три ключови позиции. Със заповед на управителя на СБАЛПФЗ-Бургас са открити процедури за конкурс за началник на Пневмологично отделение, началник на Фтизиатрично отделение и главна медицинска сестра.



Конкурсите ще протекат на два етапа. В първия ще се разгледат и проверят подадените от кандидатите документи. Вторият етап предвижда писмена разработка. До събеседване с комисията ще бъдат допуснати само кандидатите, които са получили оценка не по-малка от 4,50 за писмената си работа.



Документи за участие в обявените конкурси ще се приемат до 16,30 часа на 30 септември в отдел "Човешки ресурси“ в СБАЛПФЗ- Бургас ЕООД, ул. Генерал Гурко № 64.