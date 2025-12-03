Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас се включва в изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за 2021 – 2025г. и обявява "Седмица на отворените врати“ от 08.12. до 12.12.2025г.Туберкулозата е едно от заболяванията, които са сред 10-те най-чести причини за смърт в световен мащаб и засяга основно белите дробове. С навременно диагностициране и правилно лечение с противотуберкулозни лекарства, около 90% от болните могат да бъдат излекувани за 6 месеца. В България, от всички регистрирани случаи през 2024 г., най-засегнатите възрастови групи лица са между 45-54 години – 21,7%, между 55-64 години – 20,4% и над 65-годишна възраст - 20,5% от всички регистрирани.Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Предизвикателствата пред здравния сектор са за превенция, навременно откриване и правилна диагноза.Кампанията "Седмица на отворените врати“ се доказа като много добра практика за откриване и предприемане на адекватни мерки за лечение на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.В периода на кампанията, Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас ще извърши:- скрининг на риска за туберкулоза, чрез анкета;- консултации със специалист;- при съмнения за болни от туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.Целта на инициативата е повишаване на информираността на гражданите и осигуряване на достъп на всеки желаещ до преглед и изследване. Анкетната карта е налична както от български език, така и на английски, руски и украински език.