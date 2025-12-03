Белодробната болница в Бургас с важна инициатива
©
Туберкулозата е едно от заболяванията, които са сред 10-те най-чести причини за смърт в световен мащаб и засяга основно белите дробове. С навременно диагностициране и правилно лечение с противотуберкулозни лекарства, около 90% от болните могат да бъдат излекувани за 6 месеца. В България, от всички регистрирани случаи през 2024 г., най-засегнатите възрастови групи лица са между 45-54 години – 21,7%, между 55-64 години – 20,4% и над 65-годишна възраст - 20,5% от всички регистрирани.
Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Предизвикателствата пред здравния сектор са за превенция, навременно откриване и правилна диагноза.
Кампанията "Седмица на отворените врати“ се доказа като много добра практика за откриване и предприемане на адекватни мерки за лечение на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.
В периода на кампанията, Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас ще извърши:
- скрининг на риска за туберкулоза, чрез анкета;
- консултации със специалист;
- при съмнения за болни от туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.
Целта на инициативата е повишаване на информираността на гражданите и осигуряване на достъп на всеки желаещ до преглед и изследване. Анкетната карта е налична както от български език, така и на английски, руски и украински език.
Още от категорията
/
Новият корпус на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Георги С. Раковски" с престижна номинация
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургаският апелативен съд праща изнасилвача Илко в затвор в Белги...
16:25 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.