Бетон върху река: Какво е довело до застрояването на Елените?
Автор: Илиана Пенова 22:17Коментари (0)49
©
За близо две десетилетия някогашният малък курортен комплекс "Елените“ край Несебър се превърна в плътно застроено ваканционно селище. Мястото, където имаше гора и река, днес е заето от хотели и бетон, пише БНТ.

Данните на МРРБ и ДНСК показват, че застрояването на реката е факт и на документи.

Единият от хотелите край реката - "Негреско“, е част от активите на "Холидей Вилидж“ ЕАД – дружество собственик на част от обектите в комплекса.

Фирмата е собственост на "Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед“ - офшорна компания, регистрирана в Сейшелите. Неин собственик е Михаил Кириаку от Кипър. Фирмата е създадена през 2002 година, а през 2016-а в Съвета на директорите е вписан и Вълчо Арабаджиев - син на Ветко Арабаждиев.

По информация на БНТ Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството "Елените инвест“.

 През по-голямата част от годината реката е пресъхнала, но коритото ѝ води именно към хотелите, построени през последните 20 години. Освен това, зад първите сгради има и незаконно сметище от строителни отпадъци.

В целия район е строено върху сухи дерета, които при обилни валежи отвеждат водата директно в морето — нещо, което според експерти крие сериозни рискове при проливни дъждове, а това се видя и през последните дни.

Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените

Ние проверихме и сигнал за сеч в района през последните седмици. На място установихме, че действително има изрязани дървета, а по наша информация на това място се предвижда изграждането на нов хотелски комплекс с около 40 къщи.

Иначе ситуацията в курорта към момента е спокойна. Населеното място е под засилена полицейска охрана и не се допускат жители и екипи с тежка техника в интервала между 17:00ч и 8:30ч, заради случаите на мародерства и с цел безопасност.



