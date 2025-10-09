ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бетон върху река: Какво е довело до застрояването на Елените?
Данните на МРРБ и ДНСК показват, че застрояването на реката е факт и на документи.
Единият от хотелите край реката - "Негреско“, е част от активите на "Холидей Вилидж“ ЕАД – дружество собственик на част от обектите в комплекса.
Фирмата е собственост на "Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед“ - офшорна компания, регистрирана в Сейшелите. Неин собственик е Михаил Кириаку от Кипър. Фирмата е създадена през 2002 година, а през 2016-а в Съвета на директорите е вписан и Вълчо Арабаджиев - син на Ветко Арабаждиев.
По информация на БНТ Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството "Елените инвест“.
През по-голямата част от годината реката е пресъхнала, но коритото ѝ води именно към хотелите, построени през последните 20 години. Освен това, зад първите сгради има и незаконно сметище от строителни отпадъци.
В целия район е строено върху сухи дерета, които при обилни валежи отвеждат водата директно в морето — нещо, което според експерти крие сериозни рискове при проливни дъждове, а това се видя и през последните дни.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
Ние проверихме и сигнал за сеч в района през последните седмици. На място установихме, че действително има изрязани дървета, а по наша информация на това място се предвижда изграждането на нов хотелски комплекс с около 40 къщи.
Иначе ситуацията в курорта към момента е спокойна. Населеното място е под засилена полицейска охрана и не се допускат жители и екипи с тежка техника в интервала между 17:00ч и 8:30ч, заради случаите на мародерства и с цел безопасност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 116
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас иззеха документи, с...
13:21 / 09.10.2025
МВнР: Остро осъждаме вандалските прояви срещу Паметника на благод...
10:25 / 09.10.2025
От днес затварят за седмица част от още една бургаска улица
06:30 / 09.10.2025
Въвеждат временна организация на движението по пътя Бургас – Варн...
05:55 / 09.10.2025
От днес въвеждат временна организация на движението на тази улица...
05:00 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета