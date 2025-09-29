ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Без паника! Тестват сирените на Бургас
Националните сигнали за тревога и крайна тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация.
По време на тестването ще се задействат акустичните сигнали на сиренната система.
Проверката на техническото състояние на системата се провежда два пъти годишно – на 1 април и 1 октомври.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ремонти и аварии спират водата на много места в Бургаско
10:50 / 29.09.2025
Откриха изчезналия Динко
10:06 / 29.09.2025
Пиян шофьор без книжка предизвика ПТП в Приморско и избяга
09:20 / 29.09.2025
Познайници на полицията обраха 72-годишен дядо, но бързо ги залов...
08:48 / 29.09.2025
Българин и украинка се потрошиха с нерегистрирана тротинетка
08:39 / 29.09.2025
Закопчаха криминално проявен за умишлен палеж в Средецко
08:29 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета