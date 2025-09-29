Без паника! Тестват сирените в Бургас

© На 1 октомври (сряда), от 11:00 ч. ще се проведе тест за проверка на техническото състояние на сиренната система на Бургас.



Националните сигнали за тревога и крайна тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация.



По време на тестването ще се задействат акустичните сигнали на сиренната система.



Проверката на техническото състояние на системата се провежда два пъти годишно – на 1 април и 1 октомври.