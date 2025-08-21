ЗАРЕЖДАНЕ...
|Без вода до обяд остават абонатите на промишления водопровод в Бургас
Ще се извършват аварийни дейности на магистралния водопровод преди града.
Също така заради авария ще бъде спряно водоподаването в ж.к. "Лазур", в района на кръстовището между ул. " Места" и ул. "24-ти пехотен полк".
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
От ВиК дружеството в Бургас се извиняват на гостите и жителите на града за причинените неудобства.
