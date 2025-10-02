Безбожници посегнаха на бургаска църква!

© 12-годишно момиче и 24-годишна жена от Сливен са прескочили метална ограда и са проникнали в двора на храм "Света Богородица“. Двете са задигнали около 30 м захранващ меден кабел на стойност около 300 лева, инсталиран на външната стена на църквата. Наглият обир е от началото на юли, но е разкрит в последните дни. Двете са задържани и са направили пълни самопризнания.



Паралелно с това, чрез демонтаж е откраднато и външното тяло на климатик на стойност около 2 000 лв., поставен на фасадата на църковния храм. Извършител на кражбата е 16-годишен младеж от Сливен, който също си е признал за стореното.