Безплатни прегледи за рак на гърдата в Бургас през октомври
Автор: Николай Парашкевов 12:48Коментари (0)0
Всяка година през октомври в КОЦ - Бургас обръща специално внимание на рака на гърдата. И тази година няма да бъде изключение - през целия месец се провежда извършването на безплатни профилактични прегледи при хирург.  Кампанията носи името "Бялата лястовица“.

За кого е кампанията?

Кампанията е ориентирана за жени от 35 до 50 години, с фамилна анамнеза (баби, майки, лели по майчина линия с рак на гърдата). Прегледите ще се извършват мануално (палпация) на млечната жлеза и регионални лимфни възли. При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания – ехография или мамография.

Как да се регистрирате за безплатен преглед?

Консултации ще се извършват от 01.10. 2025 г. до 31.10. 2025 г., понеделник, сряда и петък от 12:30 ч. до 13:00 ч. в Хирургичния кабинет – 204 на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК в КОЦ-Бургас.

Записването за преглед става на телефон: 056/82 01 42 или на място в поликлиниката на КОЦ в град Бургас.








