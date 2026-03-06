Безплатни репродуктивни консултации за жени организират в Бургас
Основната цел на кампанията е ранното откриване и навременното лечение на заболявания, които често стоят в основата на проблемите с фертилитета. Прегледите са насочени към жени с нарушения на менструалния цикъл, пациентки с неуспешни опити за забременяване или с безрезултатни бременности.
Дамите ще могат да се възползват от индивидуални консултации със специалистите по акушерство и гинекология д-р Ивон Ангелова и д-р Дарина Давидова, които имат дългогодишен професионален опит в Бургас.
По време на срещите, пациентките ще получат професионална оценка на своя репродуктивен статус, както и насоки за следващи стъпки при планиране на бъдеща бременност с по-големи шансове за успех.
Записването за консултация се извършва предварително на телефон 056/ 55 55 99.
"На 8 март искаме да дадем възможност на всяка жена да обърне внимание на своето здраве – както за бъдещо майчинство, така и за ежедневното си гинекологично благополучие“, споделят от екипа на медицинския център.
МЦ New Life предлага широк спектър от репродуктивни услуги и гинекологични терапии, насочени към здравето, комфорта и благополучието на жените. Специалистите в центъра работят с индивидуален подход, за да подкрепят пациентките по пътя към майчинството и по-доброто гинекологично здраве.
