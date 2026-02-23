Сподели close
В периода 9–13 март специалистите от Очна клиника "Д-р Иванови“ ще проведат кампания за профилактика и ранно откриване на глаукома по повод Световната седмица за борба със заболяването. Безплатните скринингови прегледи ще се извършват след предварително записване на тел. 0892 74 28 28.

За първи път, освен в клиниката в жк "Славейков“, прегледи ще се провеждат и във филиала ѝ в центъра на Бургас – на ул. "Александровска“ 87. Разширяването на обхвата цели да улесни достъпа на гражданите до профилактична грижа.

Скрининговата програма включва няколко ключови изследвания: измерване на вътреочното налягане (ВОН), измерване на дебелината на роговицата, както и дигитално изследване на очното дъно чрез специализирана система за детайлна диагностика. Изследването на очното дъно ще се извършва безконтактно и не изисква разширяване на зениците, като позволява прецизна оценка на зрителния нерв и ранно установяване на глаукомни промени. На пациентите ще бъде направена и индивидуална оценка на риска от развитие на глаукома.

Глаукомата е заболяване, при което се уврежда зрителният нерв, което може да доведе до постепенна загуба на зрението. Тя е сред водещите причини за необратима слепота в света и най-често засяга хора над 40-годишна възраст. По данни на Световната глаукомна асоциация около 80 милиона души по света страдат от това заболяване, а прогнозите са, че до 2040 г. този брой ще нарасне до над 111 милиона.

Особено тревожен е фактът, че близо половината от засегнатите не подозират, че имат глаукома, тъй като в ранните етапи липсват симптоми, а пораженията, които "тихият крадец на зрение“ нанася, са необратими. При ранно откриване процесът може да бъде забавен и контролиран, което прави редовните очни прегледи и навременната диагностика изключително важни.

Световната седмица за борба с глаукомата се организира ежегодно от 2008 г. по инициатива на Световната глаукомна асоциация и Световната глаукомна пациентска организация с цел повишаване на информираността и насърчаване на профилактичните прегледи.

Кампанията на Очна клиника-Д-р Иванови е насочена към хора, които до момента НЕ са диагностицирани с глаукома.

Скринингите ще се извършват само след предварително записване на тел. 0892 74 28 28, активен в работни дни от 10:00 до 14:00ч. На него пациентите могат да запазват часове както за клиниката в жк "Славейков“ (до спортна зала "Младост“), така и за филиала на ул. Александровска № 87 (срещу магазин BILLA). Не се изисква направление от личен лекар.