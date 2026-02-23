В периода 9–13 март специалистите от Очна клиника "Д-р Иванови“ ще проведат кампания за профилактика и ранно откриване на глаукома по повод Световната седмица за борба със заболяването. Безплатните скринингови прегледи ще се извършват след предварително записване на тел. 0892 74 28 28.За първи път, освен в клиниката в жк "Славейков“, прегледи ще се провеждат и във филиала ѝ в центъра на Бургас – на ул. "Александровска“ 87. Разширяването на обхвата цели да улесни достъпа на гражданите до профилактична грижа.Скрининговата програма включва няколко ключови изследвания: измерване на вътреочното налягане (ВОН), измерване на дебелината на роговицата, както и дигитално изследване на очното дъно чрез специализирана система за детайлна диагностика. Изследването на очното дъно ще се извършва безконтактно и не изисква разширяване на зениците, като позволява прецизна оценка на зрителния нерв и ранно установяване на глаукомни промени. На пациентите ще бъде направена и индивидуална оценка на риска от развитие на глаукома.Глаукомата е заболяване, при което се уврежда зрителният нерв, което може да доведе до постепенна загуба на зрението. Тя е сред водещите причини за необратима слепота в света и най-често засяга хора над 40-годишна възраст. По данни на Световната глаукомна асоциация около 80 милиона души по света страдат от това заболяване, а прогнозите са, че до 2040 г. този брой ще нарасне до над 111 милиона.Особено тревожен е фактът, че близо половината от засегнатите не подозират, че имат глаукома, тъй като в ранните етапи липсват симптоми, а пораженията, които "тихият крадец на зрение“ нанася, са необратими. При ранно откриване процесът може да бъде забавен и контролиран, което прави редовните очни прегледи и навременната диагностика изключително важни.Световната седмица за борба с глаукомата се организира ежегодно от 2008 г. по инициатива на Световната глаукомна асоциация и Световната глаукомна пациентска организация с цел повишаване на информираността и насърчаване на профилактичните прегледи.Кампанията на Очна клиника-Д-р Иванови е насочена към хора, които до момента НЕ са диагностицирани с глаукома.Скринингите ще се извършват само след предварително записване на тел. 0892 74 28 28, активен в работни дни от 10:00 до 14:00ч. На него пациентите могат да запазват часове както за клиниката в жк "Славейков“ (до спортна зала "Младост“), така и за филиала на ул. Александровска № 87 (срещу магазин BILLA). Не се изисква направление от личен лекар.