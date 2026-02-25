Инцидент на пътя прати за преглед в болница трима души, от които две деца на 8 и 12 години, научиСлучаят се разиграва вчера в близост до надлеза за бургаското село Братово.32-годишен мъж, каращ с висока скорост БМВ-то си, предприема неправилно изпреварване, навлизайки в лентата за насрещно движение. След маневрата вижда, че срещу него приближава мотофреза.Опитва да се върне в собствената си лента, но там се блъска в автомобила, който опитал да изпревари първоначално.Двата автомобила се завъртат на пътя и излизат в близката нива.От ПТП леко пострадали трима от пътуващите в БМВ-то - децата на водача, 8-годишно момче и 12-годишната му сестра, както и 29-годишна жена.Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас.В последствие са освободени за домашно лечение.