Безразсъден баща прати двете си деца в болница след катастрофа до Братово
Случаят се разиграва вчера в близост до надлеза за бургаското село Братово.
32-годишен мъж, каращ с висока скорост БМВ-то си, предприема неправилно изпреварване, навлизайки в лентата за насрещно движение. След маневрата вижда, че срещу него приближава мотофреза.
Опитва да се върне в собствената си лента, но там се блъска в автомобила, който опитал да изпревари първоначално.
Двата автомобила се завъртат на пътя и излизат в близката нива.
От ПТП леко пострадали трима от пътуващите в БМВ-то - децата на водача, 8-годишно момче и 12-годишната му сестра, както и 29-годишна жена.
Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас.
В последствие са освободени за домашно лечение.
