Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Библиотеката на Строителната гимназия ще претърпи пълна промяна
Автор: Иван Сотиров 10:08Коментари (0)37
©
Библиотеката в ПГСАГ "Кольо Фичето“, ще бъде трансформирана в модерно и уютно пространство, в което учениците ще могат да мечтаят, да творят и да развиват своя потенциал. Тя ще стане кабинет по литература и ще носи името на най-дългогодишния директор на гимназията – Веселин Пъйнев.

Той управлява училището 24 години и си отиде от този свят в навечерието на миналата учебна година. През целия си път като учител и ръководител се посвещава на каузата - да издигне имиджа на училището, то да бъде пример за отлична професионална подготовка, място, в което учениците са подкрепени да развиват своите спортни и други таланти.

"Създаването на кабинета е идея на бивши възпитаници и приятели на училището, които вярват, че той ще се превърне в символ на памет, вдъхновение и духовност, съчетавайки модерни образователни технологии с вечната сила на литературата. Проектът ще бъде реализиран изцяло с дарителски средства, предоставени от бивши ученици и съмишленици“, посочи Минка Кюркчиева, управител на фондацията "Веселин Пъйнев – учителят“, създадена за тази цел.

"Г-н Пъйнев беше много повече от директор – той бе учител, филолог, общественик и вдъхновител на поколения ученици. С поетичната си душа, човечност и мъдрост, той остави трайна следа в историята на училището и в сърцата на всички, които са имали щастието да го познават“, добави тя.

Инициативата ще бъде оповестена официално на първия учебен ден. ПГСАГ "Кольо Фичето“ с гордост и признателност училището подкрепя тази кауза, вярвайки, че кабинетът "Веселин Пъйнев“ ще съхрани паметта и вдъхновението на един изключителен човек и ще дари на бъдещите поколения ново пространство за творчество, знание и любов към словото.

Кабинетът ще бъде динамично пространство, където ще се срещнат и хармонично ще съжителстват иновативното, модерно днес, и ценното, изпитано вчера – дигитални ресурси и интерактивни технологии ще бъдат вплетени с класически литературни произведения и утвърдени педагогически методи, създавайки една богата и многостранна образователна среда. Този кабинет ще бъде мястото, където учениците ще имат възможността да се потопят в завладяващия свят на книгите, да водят смислени дискусии и да развиват своите аналитични и творчески способности.

Проектът за кабинета вече е готов и можете да се запознаете с него в това видео.

Всеки, който чувства тази кауза близка, може да подкрепи инициативата чрез дарение по следната сметка:

Дарителска сметка:

"Банка ДСК“ АД

IBAN: BG68STSA93000032014589

BIC: STSABGSF

Титуляр: Фондация "Веселин Пъйнев – УЧИТЕЛЯТ“

Основание: дарение за литературен кабинет








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Певица стана жертва на нагла кражба в Бургас
22:23 / 11.09.2025
Отново затварят тази бургаска улица
16:51 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Кметът Димитър Николов проведе среща с посланика на Косово
16:16 / 11.09.2025
Трета поредна година зрелостниците в 106 училища изкарват под "ср...
16:18 / 11.09.2025
FQAS 2025 събра водещи учени в областта на изкуствения интелект в...
11:50 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Никола Бургазлиев е с ново обвинение! Той: Съжалявам
17:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Туризъм
51-ото Народно събрание
Грипна епидемия обхвана страната
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: