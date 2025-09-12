ЗАРЕЖДАНЕ...
|Библиотеката на Строителната гимназия ще претърпи пълна промяна
Той управлява училището 24 години и си отиде от този свят в навечерието на миналата учебна година. През целия си път като учител и ръководител се посвещава на каузата - да издигне имиджа на училището, то да бъде пример за отлична професионална подготовка, място, в което учениците са подкрепени да развиват своите спортни и други таланти.
"Създаването на кабинета е идея на бивши възпитаници и приятели на училището, които вярват, че той ще се превърне в символ на памет, вдъхновение и духовност, съчетавайки модерни образователни технологии с вечната сила на литературата. Проектът ще бъде реализиран изцяло с дарителски средства, предоставени от бивши ученици и съмишленици“, посочи Минка Кюркчиева, управител на фондацията "Веселин Пъйнев – учителят“, създадена за тази цел.
"Г-н Пъйнев беше много повече от директор – той бе учител, филолог, общественик и вдъхновител на поколения ученици. С поетичната си душа, човечност и мъдрост, той остави трайна следа в историята на училището и в сърцата на всички, които са имали щастието да го познават“, добави тя.
Инициативата ще бъде оповестена официално на първия учебен ден. ПГСАГ "Кольо Фичето“ с гордост и признателност училището подкрепя тази кауза, вярвайки, че кабинетът "Веселин Пъйнев“ ще съхрани паметта и вдъхновението на един изключителен човек и ще дари на бъдещите поколения ново пространство за творчество, знание и любов към словото.
Кабинетът ще бъде динамично пространство, където ще се срещнат и хармонично ще съжителстват иновативното, модерно днес, и ценното, изпитано вчера – дигитални ресурси и интерактивни технологии ще бъдат вплетени с класически литературни произведения и утвърдени педагогически методи, създавайки една богата и многостранна образователна среда. Този кабинет ще бъде мястото, където учениците ще имат възможността да се потопят в завладяващия свят на книгите, да водят смислени дискусии и да развиват своите аналитични и творчески способности.
Проектът за кабинета вече е готов и можете да се запознаете с него в това видео.
Всеки, който чувства тази кауза близка, може да подкрепи инициативата чрез дарение по следната сметка:
Дарителска сметка:
"Банка ДСК“ АД
IBAN: BG68STSA93000032014589
BIC: STSABGSF
Титуляр: Фондация "Веселин Пъйнев – УЧИТЕЛЯТ“
Основание: дарение за литературен кабинет
