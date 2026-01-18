Според Бил Гейтс в рамките на следващите десет години развитието на изкуствения интелект ще доведе до драстична промяна в начина, по който хората работят, като е напълно възможно стандартът да стане едва двудневна работна седмица. В свое участие в предаването "The Tonight Show“ с Джими Фалън, съоснователят на Microsoft заявява, че в бъдеще хората няма да бъдат необходими за по-голямата част от задачите и ще разполагат с много повече свободно време.Гейтс отново насочва вниманието към сериозните социални промени, които според него ще съпътстват навлизането на изкуствения интелект. Той подчертава, че темпото на развитие на тези технологии е изключително бързо и неминуемо ще промени пазара на труда. По думите му през следващото десетилетие интелектът ще стане практически "безплатен“ и масово достъпен – от висококачествени медицински консултации до отлично образование.Според Гейтс дейности като производство, транспорт и земеделие постепенно ще бъдат автоматизирани и до голяма степен "решени“ от технологиите. Макар да вижда огромен потенциал изкуственият интелект да ускори иновациите, той признава и несигурността, която това ще донесе. Гейтс поставя въпроса дали хората ще приемат с радост една силно съкратена работна седмица или ще изпитват носталгия по времената на 45-часовата работна седмица, както и доколко работните им места са защитени от автоматизация.Проучване на Microsoft от миналата година показва, че професиите, свързани с информация, комуникации и творчество – като писатели, преводачи и историци – ще бъдат сред най-силно повлияните от изкуствения интелект. Въпреки това компанията не очаква тези дейности да изчезнат напълно. За разлика от тях, професиите, изискващи тежък физически труд, се смятат за по-слабо застрашени.Дискусията около бъдещето на труда и изкуствения интелект предизвиква сериозни реакции в технологичния сектор. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей предупреждава, че до половината от началните офис позиции могат да изчезнат в рамките на пет години.Главният дизайнер на Mercedes-Benz дори прогнозира, че в следващото десетилетие тези работни места ще бъдат напълно заменени от изкуствен интелект на значително по-ниска цена. Други експерти, сред които и милиардерът Марк Кубан, обаче смятат, че в дългосрочен план новите технологии ще създадат повече работни места, отколкото ще премахнат.