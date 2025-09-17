Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва

© Община Бургас Билетът в градския транспорт в градските автобуси в Бургас ще поскъпне с около 6 стотинки от 1 януари 2026 г., видя "Фокус". От тази дата България трябва официално да стане член на Еврозоната, а предложението на управителя на обществения превозвач "Бургасбус" инж. Петко Драгнев е цената на хартийките да стане 0.80 евро, което се равнява на около 1.56 лв.



Това става ясно от докладна записка до Общинския съвет в Бургас, която трябва да бъде разгледана от местната администрация в края на септември.



Промяната засяга единствено цената на билета, закупен в превозните средства.



В мотивите за предложението се посочват увеличението на разходите заради застаряваща техника, по-високите цени на горивата и тока, както и двойното повишение на минималната работна заплата от последната актуализация на тарифата през 2017 г. до днес. Допълнително натоварване се очаква и от въвеждането на новата система за безконтактно плащане с карти, която ще изисква значителни инвестиции.