|Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
Това става ясно от докладна записка до Общинския съвет в Бургас, която трябва да бъде разгледана от местната администрация в края на септември.
Промяната засяга единствено цената на билета, закупен в превозните средства.
В мотивите за предложението се посочват увеличението на разходите заради застаряваща техника, по-високите цени на горивата и тока, както и двойното повишение на минималната работна заплата от последната актуализация на тарифата през 2017 г. до днес. Допълнително натоварване се очаква и от въвеждането на новата система за безконтактно плащане с карти, която ще изисква значителни инвестиции.
