Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 09:53Коментари (0)186
© Черноморие
Покъщнина и битови отпадъци горяха на няколко места в центъра на Бургас. Към 8.15ч тази сутрин изоставен диван и няколко кашона бяха запалени в близост до контейнера на кръстовището на улиците “Оборище" и “Хан Аспарух". Разразилия се огън бе в непосредствена близост до къща. Хората в района се опитаха с подръчни средства да загасят пламналия огън. Пожарната пристигна за по-малко от 9 мин, но в района се получи силно задимяване.

Дошлите пожарникари на място казаха, че освен тези отпадъци, са горели и други в близост до още няколко контейнера в този район.

Живущи предполагат, че това е дело на един и същи човек, вероятно клошар, информира сайтът Черноморие.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
