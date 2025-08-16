ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш Ерген с впечатляваща премиера в Бургас: Такова нещо не е правено досега в България!
"Разбирам вълнението на младите шофьори, но всеки трябва да си знае лимита“ – категоричен е музикантът. Самият той също се вълнувал много, когато взел книжка и три дни не спирал да шофира, но винаги е постъпвал отговорно.
Обратно към музиката - един театрален спектакъл, който събужда сетивата
Генчев ще направи своята премиера на "Валсът на розите“ в Пловдив, където ще се качи на сцената с Мариус Куркински.
"За мен е изключително вълнение, защото нещо такова не е правено досега. То не е само музика, а е цял театрален спектакъл. Чувствам се привилегирован, че ще деля една сцена с Мариус Куркински“, споделя Евгени Генчев.
"Винаги стремежът е да изразиш себе си по възможно най-автентичния начин.“ Той споделя още, че от малък усеща музиката като един емоционален отдушник.
Концертите на Евгени започват на 18 август в Пловдив, а неговото музикално пътешествие продължава с пълна сила в градовете Бургас на 22-ри август и на 26-ти във Варна.
