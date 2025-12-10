Бивши ученици от Строителния създадоха литературен кабинет в памет на своя директор
©
Веселин Пъйнев отдаде на Строителния техникум над 30 години от живота си. Той бе двигателят, пазителят и моралният компас на училището – човек, посветил се на мисията да издига авторитета на гимназията, да развива талантите на учениците и да създава общност, която да вярва в себе си и в бъдещето си.
"Той беше поетична душа – учител, заместник-директор, директор. Ние го помним, днешните ученици – не. И точно затова искаме чрез този кабинет да съхраним паметта за него и тя да достига до всички след нас. Благодарим на Община Бургас, че ни подкрепи и ни даде възможност не само да пазим училищната собственост, но и да я надграждаме и облагородяваме,“ каза при откриването инж. Даниела Симеонова - директор на гимназията.
Идеята за кабинета се ражда преди година, когато Минка Кюркчиева - бивш ученик и бивш заместник-директор, предлага инициативата и за кратко време обединява цялата училищна общност около стремежа паметта за Веселин Пъйнев да бъде увековечена именно в юбилейната за училището 2025 година, когато то навършва 65 години.
"Първоначално си представяхме кабинета като подарък от бившите ученици към настоящите и бъдещите. Но когато споделих тази идея, тя стана обща – и за бивши служители, и за настоящи учители, и за приятели на училището, които не са учили тук, но познаваха господин Пъйнев“, разказа Минка Кюркчиева. Тя благодари специално на инж. Жаклина Лазова – бивш възпитаник и настоящ преподавател, която създава цялостната визия и изпълнение на новото пространство.
"Връхлетяха ме много чувства – радост, мъка, благодарност и гордост. Прекланям се пред организаторите, които с неумолима воля превърнаха този проект в реалност. Обичайте гимназията така, както я обичаше Веселин, и пазете паметта за него,“ сподели съпругата на Веселин Пъйнев – Маргарита.
Най-яркият знак за любовта и уважението към него е огромната подкрепа към инициативата: над 110 дарители, доброволци и приятели на гимназията участват със средства, личен труд и сърце, за да превърнат идеята в реалност. На откриването присъстваха десетки бивши възпитаници, учители и настоящи строители – хора, чиито пътища са се пресекли с този на Веселин Пъйнев и които и днес пазят спомена за неговата доброта и човечност. Голяма част от тях вече са имена в строителния бранш не само в Бургас, но и в страната и чужбина.
В края на тържеството бившите възпитаници инж. Невзат Топал, Нихат Топал и Жельо Черкезов връчиха символичния ключ от литературния кабинет на председателя на ученическия съвет. "Прекарвайте време тук. Творете. Развивайте се. Давайте всичко от себе си за училището – така, както и то ще го дава за вас,“ пожела на учениците Жельо Черкезов.
Учениците на Строителния вече имат ново място, където да се събират, да творят и да се изявяват – кабинет със съвременна визия, мебели и материали, но съхранил духа на миналото чрез хартиени книги, снимки от историята и стихосбирките на своя най-дългогодишен директор.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Земеделец: Такова масово нападение в цяла България никога не е им...
22:34 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.